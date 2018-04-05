Вагон без дополнительных услуг для пассажиров появится с 1 июля в «Сапсанах» Москва-Санкт-Петербург

В поездах «Сапсан» с 1 июля 2018 г. появится вагон, стоимость проезда в котором не будет предполагать оказания дополнительных услуг пассажирам. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

ОАО «РЖД» с 1 июля 2018 г. вводит в высокоскоростных поездах «Сапсан» новый класс обслуживания — базовый. Базовый класс обслуживания будет предоставляться пассажирам в вагоне №4 (14) поездов «Сапсан». Стоимость билета в этот вагон будет включать в себя исключительно стоимость проезда, без сервисных сборов и стоимости дополнительных услуг, предоставляемых пассажирам в зависимости от выбранного класса обслуживания (информационно-развлекательной системы, доступа в интернет, гарантированного питания и напитков и другого)», — говорится в сообщении.