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Три улицы будут реконструированы в Москве в рамках строительства Южной рокады
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Три улицы будут реконструированы в Москве в рамках строительства Южной рокады 

Агентство «Москва» 1 час назад
В рамках строительства Южной рокады будут реконструированы участки ул. Верхние Поля, ул. Кантемировская и ул. Каспийская. Такое решение принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
«Реконструкция ул. Верхние Поля пройдет от МКАД до ул. Марьинский Парк. На участке протяженностью 3,4 км расширят проезжую часть до 24 м (три-пять полос в каждом направлении), обустроят тротуары и построят правоповоротный съезд на ул. Чагинская. Чтобы местным жителям не мешал шум, в д. 13, д. 15/51, д. 17 (корп. 1), д. 36 (корп. 3) на ул. Белореченская установят шумозащитные окна, а вдоль территории школы №1987 (ул. Белореченская, д. 47, корп. 1) — шумозащитный экран», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ул. Кантемировская реконструируют на участке от Пролетарского проспекта до ул. Каспийская, а ул. Каспийская — от ул. Кантемировская до Каширского шоссе. При этом проезжая часть будет расширена с одной до трех полос в каждом направлении.
«На пересечении Пролетарского проспекта и ул. Каспийская построят 600-метровую эстакаду. Также эстакада появится на Каширском шоссе. Сооружение диной 950 м соединит ул. Каспийская и ул. Шоссейная. Кроме того, на Каширском шоссе оборудуют дополнительные съезды длиной 2,67 км», — добавили в пресс-службе мэрии.
По ее данным, общая протяженность реконструируемых дорог составит 5,82 км.
Южная рокада свяжет западные, южные и юго-восточные районы Москвы. Скоростная дорога пройдет от МКАД через Рублевское шоссе, Балаклавский проспект, Варшавское шоссе и ул. Кантемировская к Каширскому шоссе и далее до ул. Борисовские Пруды.
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