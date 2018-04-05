Три улицы будут реконструированы в Москве в рамках строительства Южной рокады

В рамках строительства Южной рокады будут реконструированы участки ул. Верхние Поля, ул. Кантемировская и ул. Каспийская. Такое решение принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

«Реконструкция ул. Верхние Поля пройдет от МКАД до ул. Марьинский Парк. На участке протяженностью 3,4 км расширят проезжую часть до 24 м (три-пять полос в каждом направлении), обустроят тротуары и построят правоповоротный съезд на ул. Чагинская. Чтобы местным жителям не мешал шум, в д. 13, д. 15/51, д. 17 (корп. 1), д. 36 (корп. 3) на ул. Белореченская установят шумозащитные окна, а вдоль территории школы №1987 (ул. Белореченская, д. 47, корп. 1) — шумозащитный экран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ул. Кантемировская реконструируют на участке от Пролетарского проспекта до ул. Каспийская, а ул. Каспийская — от ул. Кантемировская до Каширского шоссе. При этом проезжая часть будет расширена с одной до трех полос в каждом направлении.

«На пересечении Пролетарского проспекта и ул. Каспийская построят 600-метровую эстакаду. Также эстакада появится на Каширском шоссе. Сооружение диной 950 м соединит ул. Каспийская и ул. Шоссейная. Кроме того, на Каширском шоссе оборудуют дополнительные съезды длиной 2,67 км», — добавили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, общая протяженность реконструируемых дорог составит 5,82 км.