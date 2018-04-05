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На станции метро «Беломорская» в Москве начались отделочные работы
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На станции метро «Беломорская» в Москве начались отделочные работы 

RT на русском 1 час назад
На станции «Беломорская» Московского метрополитена начались архитектурно-отделочные работы, сообщает «Ридус».
Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, работы по возведению основных конструкций выполнены в полном объёме.
«Строительство осложняется тем, что ряд работ производят в действующей зоне метрополитена, которые можно выполнять только в ночное время», — отметил он.
Станцию откроют между «Речным вокзалом» и «Ховрино» в 2018 году.
В феврале ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге готовят специальный закон о работе метрополитена.
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