На станции метро «Беломорская» в Москве начались отделочные работы

На станции «Беломорская» Московского метрополитена начались архитектурно-отделочные работы, сообщает «Ридус»

Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

По его словам, работы по возведению основных конструкций выполнены в полном объёме.

«Строительство осложняется тем, что ряд работ производят в действующей зоне метрополитена, которые можно выполнять только в ночное время», — отметил он.

Станцию откроют между «Речным вокзалом» и «Ховрино» в 2018 году.