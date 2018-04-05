Загруженность столичных дорог оценивается в 7 баллов

По его данным, затруднения зафиксированы при выезде из города на Ленинградском и Волоколамском шоссе. Основные затруднения на Московской кольцевой автодороге образовались на северо-западе, западе, юго-западе, юге, юго-востоке и востоке магистрали.

Третье транспортное кольцо загружено практически по всей его протяженности.

В центре Москвы основные затруднения образовались на улицах в районе Кремля.