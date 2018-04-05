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Загруженность столичных дорог оценивается в 7 баллов
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Загруженность столичных дорог оценивается в 7 баллов 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
По его данным, затруднения зафиксированы при выезде из города на Ленинградском и Волоколамском шоссе. Основные затруднения на Московской кольцевой автодороге образовались на северо-западе, западе, юго-западе, юге, юго-востоке и востоке магистрали.
Третье транспортное кольцо загружено практически по всей его протяженности.
В центре Москвы основные затруднения образовались на улицах в районе Кремля.
По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве составит три балла, передает Агентство «Москва».
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