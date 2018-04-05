Пять районных судов Москвы могут переехать в новые здания

Новые здания для пяти районных судов — Коптевского, Савеловского, Лефортовского, Таганского и Троицкого — планируется построить в Москве . Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания столичной Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК).

«Участки под строительство выделены в Северном, Юго-Восточном и Новомосковском округах. В зданиях разместятся Коптевский, Савеловский, Лефортовский, Таганский и Троицкий суды. Решение о строительстве пяти новых зданий районных судов в Москве приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина », — говорится в сообщении.

Отмечается, что здание Коптевского райсуда площадью 15,4 тыс. кв. м планируется построить на земельном участке площадью 0,72 га по адресу: Старопетровский проезд, вл. 12. Здание Савеловского районного суда площадью 10,64 тыс. кв. м планируется возвести на земельном участке площадью 0,38 га по адресу: Хорошевское шоссе, вл. 38.

«Оба участка расположены в Северном округе. Они свободны от застройки и используются как автостоянки», — пояснили в мэрии.

Новые здания Лефортовского и Таганского районных судов общей площадью 30,36 тыс. кв. м появятся в Юго-Восточном административном округе на земельном участке площадью 0,69 га по адресу: Таможенный проезд, вл. 3-5. В настоящее время на этой территории расположены некапитальные постройки, которые будут снесены.

«Здание Троицкого районного суда максимальной площадью до 21 тыс. кв. м может появиться на земельном участке площадью 0,7 га по адресу: поселение Десеновское, в районе пос. Ватутинки (Новомосковский округ). На территории расположен недостроенный гараж, который планируется снести», — добавили в пресс-службе.