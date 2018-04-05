Ещё
Пять районных судов Москвы могут переехать в новые здания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пять районных судов Москвы могут переехать в новые здания 

Агентство «Москва» 56 минут назад
Новые здания для пяти районных судов — Коптевского, Савеловского, Лефортовского, Таганского и Троицкого — планируется построить в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания столичной Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК).
«Участки под строительство выделены в Северном, Юго-Восточном и Новомосковском округах. В зданиях разместятся Коптевский, Савеловский, Лефортовский, Таганский и Троицкий суды. Решение о строительстве пяти новых зданий районных судов в Москве приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина», — говорится в сообщении.
Отмечается, что здание Коптевского райсуда площадью 15,4 тыс. кв. м планируется построить на земельном участке площадью 0,72 га по адресу: Старопетровский проезд, вл. 12. Здание Савеловского районного суда площадью 10,64 тыс. кв. м планируется возвести на земельном участке площадью 0,38 га по адресу: Хорошевское шоссе, вл. 38.
«Оба участка расположены в Северном округе. Они свободны от застройки и используются как автостоянки», — пояснили в мэрии.
Новые здания Лефортовского и Таганского районных судов общей площадью 30,36 тыс. кв. м появятся в Юго-Восточном административном округе на земельном участке площадью 0,69 га по адресу: Таможенный проезд, вл. 3-5. В настоящее время на этой территории расположены некапитальные постройки, которые будут снесены.
«Здание Троицкого районного суда максимальной площадью до 21 тыс. кв. м может появиться на земельном участке площадью 0,7 га по адресу: поселение Десеновское, в районе пос. Ватутинки (Новомосковский округ). На территории расположен недостроенный гараж, который планируется снести», — добавили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
ГЗК приняла решение о расширении 2-го Грайвороновского проезда П.Бирюков: Ливневая канализация Москвы готова к весеннему паводку Поиграть у Кремля в гольф и станцевать на балу смогут москвичи в первые дни фестиваля «Пасхальный дар»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня4
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ85
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой298
Лучшие уехали. Хантсман о высылке дипломатов США29
ФСБ прикроет рыбаков119
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение