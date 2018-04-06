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Плод папайи созрел в «Аптекарском огороде»
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Плод папайи созрел в «Аптекарском огороде» в Москве 

РИАМО 11 минут назад
Фото: РИАМО
В «Аптекарском огороде» в Москве созревают плоды папайи, один из трех уже созрел полностью, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.
«В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» плодоносит папайя — один из плодов уже съели сотрудники сада, на подходе еще два. Полюбоваться на экзотические дары можно каждый день до 20:00», — говорится в сообщении.
Зрелый плод папайи — мягкий и имеет оттенок от желтого до янтарного. Длина — до 45 сантиметров. Родина растения — юг Мексики, север Южной Америки и Центральная Америка. Папайя богата витамином С. Обычно ее едят свежей без кожуры и без семян. Черные семечки в папайе тоже можно есть — они очень острые и пряные, так что их можно перемолоть и использовать вместо черного перца. В некоторых регионах Азии листья папайи едят как шпинат.
Весной 2017 года в саду срубили огромную бесплодную папайю с мужскими цветками, чтобы посадить на ее место экземпляр, который даст плоды. В коллекции «Аптекарского огорода» остались две взрослые папайи, а также штук пять «подростков».
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