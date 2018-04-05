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2-й Грайвороновский проезд реконструируют
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В Москве реконструируют 2-й Грайвороновский проезд 

Москва24 2 часа назад
Фото: m24.ru
2-й Грайвороновский проезд на участке между Рязанским проспектом и ж/д станцией Новопролетарская ждет реконструкция. Проект одобрила Градостроительно-земельная комиссия.
Сейчас в данном районе в рамках комплексной реорганизации бывших промзон ведется строительство жилых кварталов "Среда" и "Кварталы 21/19". 2-й Грайвороновский проезд расширят до двух полос в каждом направлении. Вдоль проезжей части появятся тротуары.
Для организации выхода со 2-ого Грайвороновского проезда на Волжский бульвар планируется создать Проектируемый проезд № 57. Также проектом предусмотрено строительство наземного железнодорожного переезда и прилегающей улично-дорожной сети для соединения 2-го Грайвороновского проезда с улицей Газгольдерная.
Кроме того, на участке разместят четыре новые и реконструируют семь существующих остановок общественного транспорта.
Светофоры установят на перекрестках Проектируемого проезда № 57 c Грайвороновской улицей и 2-го Грайвороновского проезда с боковыми проездами Карачаровской эстакады будут установлены светофоры, а также рядом со строящейся станцией "Стахановская" Кожуховской линии метро и на Проектируемом проезде № 57.
Всего будет построено или реконструировано 3,2 километра дорог. Работы проведут за счет средств городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Завершить строительство планируется в 2019 году.
Перед тем, как приступить к работам, проект должен пройти публичные слушания.
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 Ещё 2 источника 
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