Новые здания пяти районных судов построят в Москве

Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина

Здание Коптевского районного суда планируется построить в Старопетровском проезде. В настоящий момент на земельном участке находится автостоянка. Площадь здания составит 15,4 тысячи квадратных метров.

Новое здание площадью более 10 тысяч квадратных метров возведут на Хорошевском шоссе. Там будет располагаться Савеловский районный суд. Для Лефортовского и Таганского районных судов построят здание в Таможенном проезде на месте планируемых к сносу объектов.

Еще одно здание появится в поселке Десеновское в ТиНАО на месте недостроенного гаража. В помещение площадью до 21 тысячи квадратных метров переедет Троицкий районный суд.

Ранее сообщалось, что во втором квартале этого года в столичном районе Митино завершится строительство здания для размещения управления социальной защиты населения.