Движение поездов на фиолетовой ветке метро введено в график после технического сбоя

«Таганско-Краснопресненская линия. Движение в графике», — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро были незначительно увеличены по техническим причинам.