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Движение поездов на фиолетовой ветке метро введено в график после технического сбоя
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Движение поездов на фиолетовой ветке метро введено в график после технического сбоя
Агентство «Москва»
2 часа назад
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«Таганско-Краснопресненская линия. Движение в графике», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро были незначительно увеличены по техническим причинам.
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