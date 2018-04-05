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Движение поездов на фиолетовой ветке метро введено в график после технического сбоя
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Движение поездов на фиолетовой ветке метро введено в график после технического сбоя 

Агентство «Москва» 2 часа назад
«Таганско-Краснопресненская линия. Движение в графике», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро были незначительно увеличены по техническим причинам.
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