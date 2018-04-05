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ГЗК одобрила проект строительства пешеходного моста через пути Смоленского направления МЖД
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ГЗК одобрила проект строительства пешеходного моста через пути Смоленского направления МЖД 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) одобрила строительство нового пешеходного моста через пути Смоленского направления Московской железной дороги (МЖД), который свяжет район Филевский парк с Кутузовским проспектом и станцией метро «Парк Победы». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания комиссии.
«Проект строительства пешеходного моста через пути Смоленского направления МЖД и будущий северный дублер Кутузовского проспекта (со стороны вл. 13 по ул. Василисы Кожиной) одобрила Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина. Длина моста составит порядка 100 м, протяженность подходов (пешеходных дорожек) — около 320 м», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мост свяжет жилые кварталы района Филевский парк с Кутузовским проспектом и станцией метро «Парк Победы», а в дальнейшем переходом смогут пользоваться посетители строящейся волейбольной арены спортивного комплекса «Динамо».
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