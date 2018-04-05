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Бесплатные экспресс-автобусы будут работать три дня в пасхальные праздники
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Бесплатные экспресс-автобусы будут работать три дня в пасхальные праздники 

Управа района Бирюлево Западное 56 минут назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Бесплатные экспрессные маршруты к московским кладбищам будут работать три дня в пасхальные праздники, 8, 15 и 17 апреля. Информация об этом появилась на портале мэра и правительства Москвы.
Жители Бирюлева Западного смогут добраться до ближайшего Котляковского кладбища на автобусе №182, который будет ходить по маршруту: станция Бирюлево-Товарная — платформа Чертаново.
Местные власти отмечают, что в дни праздников увеличится количество автобусов на городских маршрутах. Также изменится график работы метро, МЦК и наземного транспорта. Подробнее об этом можно узнать на сайте ближайшего района — Чертанова Южного. Также изменения коснулись графика движения общественного транспорта и в Бирюлево Восточном. Подробнее об этом тут.
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