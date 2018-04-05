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Улицу Чуйкова в Волгограде на выходные сделают пешеходной
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Улицу Чуйкова в Волгограде на выходные сделают пешеходной 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Администрация Волгограда сегнодня, 5 апреля, предупредила горожан о временном ограничении движения на улице Чуйкова в Центральном районе. Транспорт влгоградцев перестанут пропускать сюда 7 и 8 апреля из-за футбольного праздника. На два дня Чуйкова превратится в пешеходную зону.
— В предстоящие выходные — 7 и 8 апреля — для гостей и жителей Волгограда на центральной набережной пройдет праздник. На верхней террасе в парке футбола откроются площадки мастер-классов, аттракционов и мультимедийных викторин, — напоминают в мэрии. — Для удобства и безопасности горожан и гостей Волгограда 7 и 8 апреля улица Чуйкова станет пешеходной.
Объезжать перекрытую улицу жителям Волгограда советуют по проспекту Ленина, улицам Краснознаменской, Комсомольской, Ленина и по переулку Воровского.
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