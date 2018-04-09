График движения пригородных поездов на Белорусском направлении МЖД восстановлен после сбоя

Железнодорожники восстановили после сбоя график движения пригородных поездов Белорусского направления. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«Железнодорожники ввели в график пригородные поезда Белорусского направления МЖД. В настоящее время электрички выполняют рейсы по расписанию. Ранее по техническим причинам были задержаны несколько пригородных поездов, также были внесены точечные корректировки в расписание электричек, в том числе диаметральных, которые уходят и поступают на Белорусское направление», — сообщили в пресс-службе.