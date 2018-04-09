График движения пригородных поездов на Белорусском направлении МЖД восстановлен после сбоя 

Железнодорожники восстановили после сбоя график движения пригородных поездов Белорусского направления. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«Железнодорожники ввели в график пригородные поезда Белорусского направления МЖД. В настоящее время электрички выполняют рейсы по расписанию. Ранее по техническим причинам были задержаны несколько пригородных поездов, также были внесены точечные корректировки в расписание электричек, в том числе диаметральных, которые уходят и поступают на Белорусское направление», — сообщили в пресс-службе.
Как ранее сообщало Агентство «Москва», сегодня в 6:05 на перегоне Кунцево-1-Одинцово Белорусского направления МЖД по техническим причинам остановился пригородный поезд №6205 Лобня-Кубинка-1. В 6:54 локомотивная бригада возобновила движение электропоезда, и он продолжил следование по маршруту. Из-за инцидента несколько последующих поездов следовали в сторону Москвы с увеличенным интервалом.