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График движения пригородных поездов на Белорусском направлении МЖД восстановлен после сбоя
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График движения пригородных поездов на Белорусском направлении МЖД восстановлен после сбоя 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Фото: Одинцово-ИНФО
Железнодорожники восстановили после сбоя график движения пригородных поездов Белорусского направления. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«Железнодорожники ввели в график пригородные поезда Белорусского направления МЖД. В настоящее время электрички выполняют рейсы по расписанию. Ранее по техническим причинам были задержаны несколько пригородных поездов, также были внесены точечные корректировки в расписание электричек, в том числе диаметральных, которые уходят и поступают на Белорусское направление», — сообщили в пресс-службе.
Как ранее сообщало Агентство «Москва», сегодня в 6:05 на перегоне Кунцево-1-Одинцово Белорусского направления МЖД по техническим причинам остановился пригородный поезд №6205 Лобня-Кубинка-1. В 6:54 локомотивная бригада возобновила движение электропоезда, и он продолжил следование по маршруту. Из-за инцидента несколько последующих поездов следовали в сторону Москвы с увеличенным интервалом.
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