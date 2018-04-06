Движение на Курском направлении МЖД вводится в график после сбоя напряжения в контактной сети 

Движение поездов на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) было приостановлено из-за проблем с напряжением в контактной сети первого главного пути станции «Подольск». Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
«В 16:33 железнодорожники восстановили напряжение в контактной сети первого главного пути станции «Подольск» Курского направления МЖД. В настоящее время движение поездов на станции осуществляется по всем путям. Диспетчеры Московской железной дороги делают все от них зависящее, чтобы сократить опоздание поездов до минимума и как можно быстрее ввести их в график. Обращаем внимание пассажиров на возможные точечные изменения в расписании электричек, в том числе диаметральных, которые уходят и поступают на Курское направление», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что сегодня в 15:20 пропало напряжение в контактной сети на участке Гривно-Подольск. Оперативно, в течение 15 минут, железнодорожники подали напряжение в контактную сеть на перегоне. Причина, по которой пропало напряжение, выясняется. В связи с этим на станции «Подольск» было приостановлено движение поездов. В 16:16 железнодорожники восстановили напряжение в контактной сети второго главного пути станции «Подольск» Курского направления МЖД. Движение поездов в сторону Москвы было возобновлено, несколько пригородных поездов следовали по маршруту с увеличенным интервалом.