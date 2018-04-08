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Движение электрички из Фрязино в Москву на Ярославском направлении МЖД полностью отменено
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Движение электрички из Фрязино в Москву на Ярославском направлении МЖД полностью отменено
Агентство «Москва»
1 час назад
Фото:
MosDay.ru
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Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.
«Ярославское направление. Полная отмена поезда №6813 Фрязино-Пассажирская-Москва», — говорится в сообщении.
Дальнейшая информация уточняется.
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