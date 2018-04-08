Движение электрички из Фрязино в Москву на Ярославском направлении МЖД полностью отменено

Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter. «Ярославское направление. Полная отмена поезда №6813 Фрязино-Пассажирская-Москва», — говорится в сообщении. Дальнейшая информация уточняется.