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Движение электрички из Фрязино в Москву на Ярославском направлении МЖД полностью отменено
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Движение электрички из Фрязино в Москву на Ярославском направлении МЖД полностью отменено 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.
«Ярославское направление. Полная отмена поезда №6813 Фрязино-Пассажирская-Москва», — говорится в сообщении.
Дальнейшая информация уточняется.
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