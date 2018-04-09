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Движение четырех электричек задерживается на Белорусском направлении МЖД
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Движение четырех электричек задерживается на Белорусском направлении МЖД 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Фото: MosDay.ru
Движение четырех пригородных электропоездов задерживается на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.
«Белорусское направление. Задержаны: поезд №6301 (Москва-Можайск) на 38 минут, поезд №6213 (Икша-Кубинка 1) на 34 минуты, поезд №6901 (Москва-Усово) на 31 минуту, поезд №6503 (Москва-Голицыно) на 27 минут», — говорится в сообщении.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ОАО «Центральная ППК» сообщало о том, что движение трех электричек задерживается на Белорусском направлении МЖД.
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