Более 10 поездов будут отменены на Белорусском направлении МЖД 7 апреля из-за ремонтных работ

Более 10 поездов будут отменены на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) 7 апреля 2018 г. в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.

«7 апреля в связи с проведением ремонтных работ на Белорусском направлении будут отменены 11 поездов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отменяются поезда сообщением Белорусский вокзал-Усово (отправлением в 15:39, 18:55; 21:52; 0:05 (8 апреля), Усово-Белорусский вокзал (отправлением в 16:47, 21:10, 22:57, 5:30 (8 апреля), Кунцево-1-Усово (отправлением в 17:29, 20:31), Усово-Кунцево-1 (отправлением в 19:51). Также поезд №6916 сообщением Усово-Белорусский вокзал будет отменен на участке Усово-Кунцево-1 и отправится от платформы «Кунцево-1» в 18:43.

«Пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами, курсирующими по маршруту Кунцево-1-Усово-Кунцево-1 с остановками на платформах «Раздоры», «Барвиха», «Ильинская», станция «Усово».