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Два участка Южной рокады будут реконструированы
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Два участка Южной рокады будут реконструированы 

Москва24 28 минут назад
Фото: ТАСС
Два участка строящейся в Москве Южной рокады будут реконструированы. Один их них — улица Верхние Поля, другой — улицы Кантемировская и Каспийская. Проект реконструкции одобрен Градостроительно-земельной комиссией.
Проезжую часть улицы Верхние Поля на участке от МКАД до улицы Марьинский Парк расширят до 24 метров (3–5 полос в каждом направлении). Вдоль дороги благоустроят тротуары.
Также на участке появится правоповоротный съезд с улицы Верхние Поля на Чагинскую улицу. Общая протяженность реконструируемых дорог — 3,4 километра.
В четырех жилых домах по Белореченской улице (13, 15/51, 17к1, 36к3) по желанию жителей вставят шумозащитные окна. Вдоль территории школы № 1987 (улица Белореченская, 47к1) установят шумозащитный экран.
Реконструкция Кантемировской улицы (на участке от Пролетарского проспекта до Каспийской улицы) и Каспийской улицы (на участке от Кантемировской улицы до Каширского шоссе) предусматривает расширение проезжей части с 1 до 3 полос движения в каждом направлении.
Общая протяженность реконструируемых дорог — 5,82 километра, включая строительство эстакады (600 метров) на пересечении Пролетарского проспекта и Каспийской улицы, эстакады (950 метров) через Каширское шоссе, соединяющей Каспийскую и Шоссейную улицы, а также дополнительных съездов с Каширского шоссе (2,67 километра).
Строительство участков Южной рокады будет вестись за счет средств городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Перед началом работ проект реконструкции должен пройти публичные слушания.
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