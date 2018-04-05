Два участка Южной рокады будут реконструированы

Два участка строящейся в Москве Южной рокады будут реконструированы. Один их них — улица Верхние Поля, другой — улицы Кантемировская и Каспийская. Проект реконструкции одобрен Градостроительно-земельной комиссией.

Проезжую часть улицы Верхние Поля на участке от МКАД до улицы Марьинский Парк расширят до 24 метров (3–5 полос в каждом направлении). Вдоль дороги благоустроят тротуары.

Также на участке появится правоповоротный съезд с улицы Верхние Поля на Чагинскую улицу. Общая протяженность реконструируемых дорог — 3,4 километра.

В четырех жилых домах по Белореченской улице (13, 15/51, 17к1, 36к3) по желанию жителей вставят шумозащитные окна. Вдоль территории школы № 1987 (улица Белореченская, 47к1) установят шумозащитный экран.

Реконструкция Кантемировской улицы (на участке от Пролетарского проспекта до Каспийской улицы) и Каспийской улицы (на участке от Кантемировской улицы до Каширского шоссе) предусматривает расширение проезжей части с 1 до 3 полос движения в каждом направлении.

Общая протяженность реконструируемых дорог — 5,82 километра, включая строительство эстакады (600 метров) на пересечении Пролетарского проспекта и Каспийской улицы, эстакады (950 метров) через Каширское шоссе, соединяющей Каспийскую и Шоссейную улицы, а также дополнительных съездов с Каширского шоссе (2,67 километра).

Строительство участков Южной рокады будет вестись за счет средств городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Перед началом работ проект реконструкции должен пройти публичные слушания.