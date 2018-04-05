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График работы автобусов «м3» и №255 в районе станции метро «Кропоткинская» изменится 7 апреля
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График работы автобусов «м3» и №255 в районе станции метро «Кропоткинская» изменится 7 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
График работы наземного городского транспорта в районе станции метро «Кропоткинская» изменится 7 апреля 2018 г. в связи с проведением мероприятий в храме Христа Спасителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«В связи с проведением мероприятий в храме Христа Спасителя 7 апреля 2018 г. вносятся изменения в работу наземного городского транспорта, проходящего в районе станции метро «Кропоткинская», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с 18:00 до окончания мероприятий остановка «Метро „Кропоткинская“ для автобуса „м3“ на ул. Волхонка в обоих направлениях и для автобуса №255 в Соймоновском проезде обслуживаться не будет. С 19:00 до окончания мероприятий автобусы №255 будут курсировать от стадиона „Лужники“ до станции метро „Кропоткинская“. С 19:30 до окончания мероприятий автобусы „м3“ будут работать на двух участках: от стадиона „Лужники“ до станции метро „Кропоткинская“ и от станции метро „Семеновская“ до станции метро „Лубянка“.
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