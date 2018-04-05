Пешеходный мост построят через Смоленское направление ж/д на западе Москвы

МОСКВА , 5 апр — РИА Недвижимость. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) одобрила проект планировки пешеходного перехода через Смоленское направление Московской железной дороги со стороны улицы Василисы Кожиной, владение 13 на западе города, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

"Строительство пешеходного моста позволит обеспечить дополнительную связь между жилыми кварталами района Филёвский парк, Кутузовским проспектом и станцией метро «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии", — отмечается в пресс-релизе.

Длина нового пешеходного моста может составить около 100 метров, а общая протяженность пешеходных дорожек — порядка 320 метров. Строительство планируется за счет средств городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы с реализацией в 2020 году.

Проект планировки будет направлен на публичные слушания.