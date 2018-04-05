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Пешеходный мост построят через Смоленское направление ж/д на западе Москвы
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Пешеходный мост построят через Смоленское направление ж/д на западе Москвы 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Недвижимость. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) одобрила проект планировки пешеходного перехода через Смоленское направление Московской железной дороги со стороны улицы Василисы Кожиной, владение 13 на западе города, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
"Строительство пешеходного моста позволит обеспечить дополнительную связь между жилыми кварталами района Филёвский парк, Кутузовским проспектом и станцией метро «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии", — отмечается в пресс-релизе.
Длина нового пешеходного моста может составить около 100 метров, а общая протяженность пешеходных дорожек — порядка 320 метров. Строительство планируется за счет средств городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы с реализацией в 2020 году.
Проект планировки будет направлен на публичные слушания.
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