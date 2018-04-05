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Часть улиц в границах ТПУ «Рязанская» на юго-востоке Москвы расширят
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Часть улиц в границах ТПУ «Рязанская» на юго-востоке Москвы расширят 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 5 апр — РИА Недвижимость. Часть улиц в границах ТПУ «Рязанская» на юго-востоке Москвы расширят, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
"Градостроительно-земельная комиссия одобрила проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети, предполагающий реконструкцию улично-дорожной сети в районе ТПУ «Рязанская», в том числе 2-го Грайвороновского проезда на участке между Рязанским проспектом и ж/д веткой «Новопролетарская» с выходом на Волжский бульвар" (ЮВАО)", — отмечается в пресс-релизе.
В нем уточняется, что проект планировки охватывает территорию площадью 23,4 гектара. В рамках в рамках проекта предполагается реконструкция участка 2-го Грайвороновского проезда с расширением проезжей части до 15 метров — двух полос движения в каждом направлении. Также он включает в себя строительство проектируемого проезда N57 для выезда со 2-го Грайвороновского проезда на Грайвороновскую улицу и Волжский бульвар и реконструкцию участка Грайвороновской улицы с расширением проезжей части до 15 метров — двух полос движения в каждом направлении.
Помимо этого, предполагается строительство участка улицы Газгольдерная для соединения со 2-м Грайвороновским проездом и с устройством железнодорожного переезда, а также организация светофорного регулирования на пересечении проектируемого проезда N57 и Грайвороновской улицы и на пересечении 2-го Грайвороновского проезда с боковыми проездами Карачаровской эстакады.
Кроме того, будут организованы наземные пешеходные переходы со светофорным регулированием рядом с проектируемой станцией метрополитена «Стахановская» Кожуховской линии и на проектируемом проезде N57. Также предполагается размещение четырех проектируемых и реконструкция семи существующих остановочных пунктов с организацией заездных карманов для общественного транспорта, добавляется в сообщении.
Суммарная протяженность новых и реконструируемых участков улично-дорожной сети составит 3,2 километра. Реализация проекта планировки предполагается за счет средств городского бюджета.
Проект планировки территории будет вынесен на публичные слушания.
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