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Вестибюль станции «Фили» закроют 7 и 8 апреля
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Вестибюль станции «Фили» закроют 7 и 8 апреля 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Восточный вестибюль станции «Фили» будет закрыт в течение двух выходных дней — 7 и 8 апреля. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».
«В ближайшие выходные, 7 и 8 апреля, будет закрыт восточный вестибюль станции «Фили» Филевской линии. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться западным вестибюлем станции. В обычном режиме станция возобновит работу в понедельник, 9 апреля, в 5:30 утра», — говорится в сообщении.
Отмечается, что временное закрытие необходимо для выполнения монтажных работ в пассажирской зоне восточного вестибюля станции «Фили».
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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