Вестибюль станции «Фили» закроют 7 и 8 апреля

Восточный вестибюль станции «Фили» будет закрыт в течение двух выходных дней — 7 и 8 апреля. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».

«В ближайшие выходные, 7 и 8 апреля, будет закрыт восточный вестибюль станции «Фили» Филевской линии. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться западным вестибюлем станции. В обычном режиме станция возобновит работу в понедельник, 9 апреля, в 5:30 утра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что временное закрытие необходимо для выполнения монтажных работ в пассажирской зоне восточного вестибюля станции «Фили».

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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