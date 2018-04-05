Восточный вестибюль станции метро «Фили» закроют 7 и 8 апреля из‑за монтажных работ

В предстоящие выходные, 7 и 8 апреля, будет закрыт восточный вестибюль станции «Фили» Филевской линии Московского метрополитена, пассажиры на время закрытия смогут пользоваться западным вестибюлем, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Временное закрытие необходимо для выполнения монтажных работ в пассажирской зоне восточного вестибюля станции «Фили». Работы будут проводиться в выходные, когда пассажиропоток на станции минимален. Если в будний день станцией пользуется порядка 24 тысяч пассажиров, то в выходные всего 9,5 тысяч человек», — говорится в сообщении.

В обычном режиме станция возобновит работу в понедельник, 9 апреля, в 5:30 утра.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров на время закрытия вестибюля на станции «Фили» будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Просим пассажиров быть внимательными при планировании поездок.

В рамках второго этапа реконструкции станций и сопутствующей инфраструктуры Филевской линии работы проводятся на станциях «Кунцевская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Кутузовская» и «Пионерская». Завершение комплексной реконструкции наземного участка Филевской линии позволит внедрить новейшие пассажирские сервисы на обновленных станциях, сократить интервалы движения поездов с четырех до трех минут, а также повысить парность поездов с 15 до 22 в час.