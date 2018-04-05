Ещё
Восточный вестибюль станции метро «Фили» закроют 7 и 8 апреля из‑за монтажных работ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Восточный вестибюль станции метро «Фили» закроют 7 и 8 апреля из‑за монтажных работ 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В предстоящие выходные, 7 и 8 апреля, будет закрыт восточный вестибюль станции «Фили» Филевской линии Московского метрополитена, пассажиры на время закрытия смогут пользоваться западным вестибюлем, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.
«Временное закрытие необходимо для выполнения монтажных работ в пассажирской зоне восточного вестибюля станции «Фили». Работы будут проводиться в выходные, когда пассажиропоток на станции минимален. Если в будний день станцией пользуется порядка 24 тысяч пассажиров, то в выходные всего 9,5 тысяч человек», — говорится в сообщении.
В обычном режиме станция возобновит работу в понедельник, 9 апреля, в 5:30 утра.
Для улучшения качества обслуживания пассажиров на время закрытия вестибюля на станции «Фили» будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Просим пассажиров быть внимательными при планировании поездок.
В рамках второго этапа реконструкции станций и сопутствующей инфраструктуры Филевской линии работы проводятся на станциях «Кунцевская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Кутузовская» и «Пионерская». Завершение комплексной реконструкции наземного участка Филевской линии позволит внедрить новейшие пассажирские сервисы на обновленных станциях, сократить интервалы движения поездов с четырех до трех минут, а также повысить парность поездов с 15 до 22 в час.
РИАМО: последние новости
Количество пассажиров московского транспорта на Пасху может достигнуть 8 млн человек Торговый комплекс «Пассаж «Октябрьское поле» ввели в эксплуатацию в Москве Ретро‑ралли «108 минут» пройдет в Москве 14 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль не определилась с предложением РФ о помощи174
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус35
Юлия Скрипаль заговорила426
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой80
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ23
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение