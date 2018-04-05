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В Щукине ярмарка выходного дня будет работать на Авиационной улице
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В Щукине ярмарка выходного дня будет работать на Авиационной улице 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
В районе Щукино 20 апреля откроется ярмарка выходного дня. Она будет располагаться по адресу: ул. Авиационная, дом 68 (на месте снесенного магазина, ближе к остановке общественного транспорта).
«В этом году главы крестьянских хозяйств впервые получат 20 процентов мест в группе товаров «овощи и фрукты». На каждой ярмарке будет специальное место для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья, которые хотели бы продавать урожай с собственного огорода», — сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Ярмарки выходного дня появятся во всех округах на 102 площадках, они будут работать до 1 июля. Торговые точки на них предоставляют бесплатно. (ео)
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