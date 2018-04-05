Ходынский тоннель приведут в порядок после зимы

Коммунальные службы Москвы промоют специальным шампунем Ходынский тоннель. Работы проведут в ночь с 5 по 6 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

— Регламентную промывку проведут специалисты ГБУ «Гормост». На балансе предприятия содержится 97 тоннелей, а в работах по промывке Ходынского тоннеля будет задействована бригада из 5 человек и мастер участка, промывочная техника, включая автокран, — отметил собеседник издания.

Напомним, Ходынский тоннель был открыт 5 февраля 2007 года и обеспечивает бессветофорное движение по Ленинградскому проспекту. (то)