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Ходынский тоннель приведут в порядок после зимы
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Ходынский тоннель приведут в порядок после зимы 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Коммунальные службы Москвы промоют специальным шампунем Ходынский тоннель. Работы проведут в ночь с 5 по 6 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
— Регламентную промывку проведут специалисты ГБУ «Гормост». На балансе предприятия содержится 97 тоннелей, а в работах по промывке Ходынского тоннеля будет задействована бригада из 5 человек и мастер участка, промывочная техника, включая автокран, — отметил собеседник издания.
Напомним, Ходынский тоннель был открыт 5 февраля 2007 года и обеспечивает бессветофорное движение по Ленинградскому проспекту. (то)
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