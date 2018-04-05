Восточный вестибюль станции «Фили» будет закрыт 7-8 апреля

На два выходных дня будет закрыт восточный вестибюль станции «Фили», сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

«В ближайшие выходные, 7 и 8 апреля, будет закрыт восточный вестибюль станции «Фили» Филевской линии. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться западным вестибюлем станции. В обычном режиме станция возобновит работу в понедельник, 9 апреля, в 5:30 утра», — говорится в сообщении.

Уточняется, что временное закрытие необходимо для выполнения монтажных работ в пассажирской зоне восточного вестибюля станции «Фили». Работы будут проводиться в выходные, когда пассажиропоток на станции минимален. Если в будний день станцией пользуется порядка 24 тыс. пассажиров, то в выходные всего 9,5 тыс. человек.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров на время закрытия вестибюля на станции «Фили» будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

В рамках второго этапа реконструкции станций и сопутствующей инфраструктуры Филевской линии работы проводятся на станциях «Кунцевская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Кутузовская» и «Пионерская». Завершение комплексной реконструкции наземного участка Филевской линии позволит внедрить новейшие пассажирские сервисы на обновленных станциях, сократить интервалы движения поездов с четырех до трех минут, а также повысить парность поездов с 15 до 22 в час.