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Два вестибюля и одну платформу закроют на Филевской линии
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Два вестибюля и одну платформу закроют на Филевской линии 

Москва24 2 часа назад
Фото: m24.ru
Часть платформы и вестибюль станции "Кутузовская" Филевской линии метро закроют с 9 апреля до 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
Для ремонта закроют северный вестибюль и платформу по первому пути. Поезда из центра не будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров. Вестибюль планируют открыть в середине мая, а часть платформы — до 1 июня.
Одновременно возобновит работу противоположная часть платформы станции. Поезда в центр будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров из всех вагонов, кроме первого.
Пассажиры, как и всегда, смогут пересесть с поездов метро МЦК. Для перехода пассажиры смогут воспользоваться южным вестибюлем "Кутузовской".
В метро пояснили, что для того, чтобы попасть на "Кутузовскую" из центра, нужно доехать до станции "Фили" и пересесть на поезд, следующий в обратном направлении. Время в пути из-за этого существенно не увеличится — менее чем на 10 минут.
Помочь пассажирам сориентироваться смогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые будут дежурить на станции "Кутузовская".
Первый заместитель начальника столичного метрополитена Дмитрий Дощатов отметил, что к началу лета все работы на "Кутузовской" завершат и станция будет работать в обычном режиме.
В пресс-службе напомнили, что работы по реконструкции проводятся на станциях "Кунцевская", "Пионерская", "Филевский парк", "Багратионовская", и "Кутузовская" Филевской линии.
Там отметили, что комплексная реконструкция наземного участка Филевской ветке позволит внедрить новейшие пассажирские сервисы на станциях, а также сократить интервалы движения поездов с четырех до трех минут.
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 Ещё 12 источников 
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