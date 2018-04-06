Два вестибюля и одну платформу закроют на Филевской линии

Часть платформы и вестибюль станции "Кутузовская" Филевской линии метро закроют с 9 апреля до 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Для ремонта закроют северный вестибюль и платформу по первому пути. Поезда из центра не будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров. Вестибюль планируют открыть в середине мая, а часть платформы — до 1 июня.

Одновременно возобновит работу противоположная часть платформы станции. Поезда в центр будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров из всех вагонов, кроме первого.

Пассажиры, как и всегда, смогут пересесть с поездов метро МЦК. Для перехода пассажиры смогут воспользоваться южным вестибюлем "Кутузовской".

В метро пояснили, что для того, чтобы попасть на "Кутузовскую" из центра, нужно доехать до станции "Фили" и пересесть на поезд, следующий в обратном направлении. Время в пути из-за этого существенно не увеличится — менее чем на 10 минут.

Помочь пассажирам сориентироваться смогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые будут дежурить на станции "Кутузовская".

Первый заместитель начальника столичного метрополитена Дмитрий Дощатов отметил, что к началу лета все работы на "Кутузовской" завершат и станция будет работать в обычном режиме.

В пресс-службе напомнили, что работы по реконструкции проводятся на станциях "Кунцевская", "Пионерская", "Филевский парк", "Багратионовская", и "Кутузовская" Филевской линии.

Там отметили, что комплексная реконструкция наземного участка Филевской ветке позволит внедрить новейшие пассажирские сервисы на станциях, а также сократить интервалы движения поездов с четырех до трех минут.