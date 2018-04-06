Ещё
Часть платформы и северный вестибюль станции метро «Кутузовская» закроют с 9 апреля до 1 июня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Часть платформы и северный вестибюль станции метро «Кутузовская» закроют с 9 апреля до 1 июня 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Северный вестибюль и часть платформы закроют на станции «Кутузовская» Филевской линии столичного метро с 9 апреля до 1 июня 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».
«В понедельник, 9 апреля, изменится режим работы станции «Кутузовская» Филевской линии. Для ремонта закроют северный вестибюль и платформу по первому пути — поезда из центра не будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров. Северный вестибюль планируется открыть в середине мая, а часть платформы — до 1 июня», — говорится в сообщении.
Уточняется, что одновременно противоположная часть платформы станции возобновит работу после ремонта. Поезда, следующие в центр, будут останавливаться здесь для посадки и высадки пассажиров из всех вагонов, кроме первого. Сохранится и пересадка с поездов метро на «Ласточки» Московского центрального кольца (МЦК). Для перехода можно воспользоваться южным вестибюлем «Кутузовской». Для того, чтобы попасть на станцию «Кутузовская» из центра, необходимо доехать до станции «Фили» и пересесть на поезд, следующий в обратном направлении. Время в пути из-за такого маневра увеличится менее чем на 10 минут.
«Мы приступаем ко второй части работ на станции «Кутузовская». Изменение режима работы платформы здесь необходимо для обеспечения безопасности пассажиров, а также для скорейшего выполнения запланированного объема работ. К началу лета все работы на «Кутузовской» будут завершены. Станция возобновит работу в штатном режиме», — приводятся в сообщении слова первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова.
В пресс-службе пояснили, что в период временных ограничений на станции «Кутузовская» Филевской линии будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.
«Работы по реконструкции проводятся на станциях «Кунцевская», «Пионерская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Кутузовская» Филевской линии столичного метрополитена. Завершение комплексной реконструкции наземного участка Филевской линии позволит внедрить новейшие пассажирские сервисы на обновленных станциях, сократить интервалы движения поездов с четырех до трех минут, а также повысить парность поездов с 15 до 22 в час. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», — добавили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
ГЗК приняла решение о расширении 2-го Грайвороновского проезда П.Бирюков: Ливневая канализация Москвы готова к весеннему паводку Поиграть у Кремля в гольф и станцевать на балу смогут москвичи в первые дни фестиваля «Пасхальный дар»
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая328
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ68
Россиянам посоветовали отказаться от доллара339
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова74
В Москву придет аномальное потепление9
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
00:18
Сотрудница «Магнита» опрокинула переполненный стеллаж
Другое
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение