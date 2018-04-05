Ещё
П. Бирюков: Ливневая канализация Москвы готова к весеннему паводку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

П. Бирюков: Ливневая канализация Москвы готова к весеннему паводку 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
Столичная ливневая канализация готова к весеннему паводку, сообщил Агентству городских новостей «Москва» заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Ливневая канализация столицы готова к резкому водоприему. Подтоплений нет, все низменные места находятся под контролем служб, которые готовы перекачивать воду, если она будет в избыточном количестве. Система водоканала готова принять около 400 млн куб. м воды в случае таяния», — сказал заммэра.
Ранее П. Бирюков сообщил Агентству «Москва», что при необходимости более 1,2 тыс. сотрудников Мосводостока могут задействовать для устранения скоплений воды в городе.
Агентство «Москва»: последние новости
Коммунальщики Москвы приступили к очистке вентиляционных шахт после зимы Поиграть у Кремля в гольф и станцевать на балу смогут москвичи в первые дни фестиваля «Пасхальный дар» Более 100 ярмарок выходного дня начнут работу в Москве с 20 апреля
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль не определилась с предложением РФ о помощи174
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус35
Юлия Скрипаль заговорила426
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой80
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ23
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение