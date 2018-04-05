П. Бирюков: Ливневая канализация Москвы готова к весеннему паводку

«Ливневая канализация столицы готова к резкому водоприему. Подтоплений нет, все низменные места находятся под контролем служб, которые готовы перекачивать воду, если она будет в избыточном количестве. Система водоканала готова принять около 400 млн куб. м воды в случае таяния», — сказал заммэра.

Ранее П. Бирюков сообщил Агентству «Москва», что при необходимости более 1,2 тыс. сотрудников Мосводостока могут задействовать для устранения скоплений воды в городе.