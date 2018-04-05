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Ливневая канализация готова к весеннему паводку
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Ливневая канализация столицы готова к весеннему паводку 

Москва24 5 часов назад
Фото: ТАСС
Ливневая канализация в столице готова к весеннему паводку. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Подтоплений нет, все низменные места находятся под контролем служб, которые готовы перекачивать воду, если она будет в избыточном количестве", — сказал он, передает Агентство "Москва".
По словам Бирюкова, в случае таяния система водоканала сможет принять около 400 миллионов кубических метров воды.
Ранее столичные власти объявили о готовности служб комплекса городского хозяйства к паводку. В частности в порядок приведены 111 единиц откачивающих средств мощностью около 18 тысяч кубометров в час. Кроме того, контролировать ситуацию в городе будут более 1,2 тысячи специалистов.
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