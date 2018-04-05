Ливневая канализация готова к весеннему паводку

Ливневая канализация столицы готова к весеннему паводку

Ливневая канализация в столице готова к весеннему паводку. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

"Подтоплений нет, все низменные места находятся под контролем служб, которые готовы перекачивать воду, если она будет в избыточном количестве", — сказал он, передает Агентство "Москва".

По словам Бирюкова, в случае таяния система водоканала сможет принять около 400 миллионов кубических метров воды.