На станции метро «Новокрестовская» в Петербурге подали электроснабжение

На станции «Новокрестовская» Петербургского метрополитена подали напряжение по постоянной схеме электроснабжения, сообщает Inforeactor. Теперь там смогут запустить поезда и эскалаторы.

Об этом рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Все действия по подаче электроснабжения состоялись в штатном режиме.

Станцию планируют открыть 29 апреля. Она должна принять болельщиков матча «Зенит» — ЦСКА и тем самым пройти тестирование в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.