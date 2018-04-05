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На станции метро «Новокрестовская» в Петербурге подали электроснабжение
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На станции метро «Новокрестовская» в Петербурге подали электроснабжение 

RT на русском 2 часа назад
На станции «Новокрестовская» Петербургского метрополитена подали напряжение по постоянной схеме электроснабжения, сообщает Inforeactor. Теперь там смогут запустить поезда и эскалаторы.
Об этом рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Все действия по подаче электроснабжения состоялись в штатном режиме.
Станцию планируют открыть 29 апреля. Она должна принять болельщиков матча «Зенит» — ЦСКА и тем самым пройти тестирование в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Также Nation News сообщало, что новые правила досмотра пассажиров метро вступают в силу в Петербурге с 6 апреля.
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