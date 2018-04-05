На выборах мэра Москвы применят технологию «мобильного избирателя»

"Мобильный избиратель" оправдал себя на федеральном уровне, ее опробовали субъекты. У нас эта схема будет тоже работать", — сказал Горбунов на заседании Мосгоризбиркома в четверг.