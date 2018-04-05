«Активные граждане» выберут бесплатные тренировки

«Активные граждане» выберут виды бесплатных летних тренировок

Площадки для проведения спортивных мероприятий появятся во всех столичных округах.

Москвичи, зарегистрированные на портале «Активный гражданин», решат, какие занятия нужно организовать в городе летом. В проекте началось голосование по выбору бесплатных спортивных мероприятий. Их проведут профессиональные инструкторы.

Жители города смогут посещать фитнес-зарядки или мастер-классы по воркауту. Первые не требуют определенной подготовки, а вторые проводятся с использованием специального оборудования. Кстати, адреса площадок также будут подобраны по итогам голосования.

С помощью «Активного гражданина», ставшего лауреатом премии «Блокчейн* — экономика», решается судьба различных проектов. К примеру, ранее москвичи одобрили план благоустройства площади около станции метро «Улица 1905 года» и положительно оценили появление кабинетов врачей общей практики в поликлиниках столицы.

* Блокчейн — это выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Блокчейн как вечный цифровой распределенный журнал экономических транзакций, который может быть запрограммирован для записи не только финансовых операций, но и практически всего, что имеет ценность.