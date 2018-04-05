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«Активные граждане» выберут бесплатные тренировки
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«Активные граждане» выберут виды бесплатных летних тренировок 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Площадки для проведения спортивных мероприятий появятся во всех столичных округах.
Москвичи, зарегистрированные на портале «Активный гражданин», решат, какие занятия нужно организовать в городе летом. В проекте началось голосование по выбору бесплатных спортивных мероприятий. Их проведут профессиональные инструкторы.
Жители города смогут посещать фитнес-зарядки или мастер-классы по воркауту. Первые не требуют определенной подготовки, а вторые проводятся с использованием специального оборудования. Кстати, адреса площадок также будут подобраны по итогам голосования.
С помощью «Активного гражданина», ставшего лауреатом премии «Блокчейн* — экономика», решается судьба различных проектов. К примеру, ранее москвичи одобрили план благоустройства площади около станции метро «Улица 1905 года» и положительно оценили появление кабинетов врачей общей практики в поликлиниках столицы.
* Блокчейн — это выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Блокчейн как вечный цифровой распределенный журнал экономических транзакций, который может быть запрограммирован для записи не только финансовых операций, но и практически всего, что имеет ценность.
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