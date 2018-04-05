Ханой увеличит количество поездов на праздники

Ханое запустят 29 дополнительных поездов, чтобы справиться с наплывом туристов на 30 апреля (День победы) и 1 мая (Международный День труда)

Таким образом компания «Ханойская железная дорога» с 24 до 28 апреля добавит восемь поездов на маршрут Ханой-Винь с 4 652 билетами. Столько же билетов и поездов добавят на обратный маршрут с 30 апреля по 1 мая.

Дополнительные три поезда с 1 182 билетами на 30 апреля и 1 мая. 1688 билетов приготовлено для пассажиров, которые отправятся обратным рейсом до Дананга на двух дополнительных поездах. Еще два будут работать на линии Ханой-Нячанг (906 билетов), в то время, как на обратную дорогу до столицы задействовали три дополнительных состава (1 018 билетов).

Билеты можно приобрести на официальных сайтах компании — www.vantaiduongsathanoi.vn и www.dsvn.vn.

Источник: Dtinews