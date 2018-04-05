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Дополнительные электрички для дачников появятся в Нижегородской области
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Дополнительные электрички для дачников появятся в Нижегородской области 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
РЖД запускает дополнительные летние поезда в Нижегородской области с началом дачного сезона. Об этом сообщается на сайте Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.
Движение пригородных поездов изменится сразу по нескольким направлениям:
— С 7 апреля по выходным начнут курсировать электрички с Кустовой и Проспекта Гагарина в Суроватиху.
— С 14 апреля дачный сезон будет открыт на Семёновском направлении. Нижегородские дачники смогут воспользоваться 3 электричками: в 07:50 на Керженец, в 10:10 в Тарасиху, в 16:38 Линду.
— С 16 апреля из Нижнего Новгорода начнется ежедневное курсирование пригородных поездов в Арзамасском направлении с Московского вокзала, Кустовой и Проспекта Гагарина на Суроватиху.
— С 16 апреля возобновляется работа Приокской линии «Городской электрички». Электричка прибывает на Проспекте Гагарина с Московского вокзала в 07:49 и отправляется обратно в 17:25. Кроме того, у пассажиров будет возможность пересадки с Арзамаского направления по станции Окская 06:56 — 07:01 и 18:13 — 18:35.
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