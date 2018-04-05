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Расписание поезда Москва — Ницца изменилось из‑за забастовок рабочих во Франции
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Расписание поезда Москва — Ницца изменилось из‑за забастовок рабочих во Франции 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Порядок курсирования международного поезда № 17/18 Москва — Ницца изменился в апреле из-за забастовок французских работников транспорта, сообщается на сайте РЖД.
«В связи с проведением масштабных забастовок работников транспортной отрасли Франции международный поезд №17/18 сообщением Москва — Ницца будет курсировать сокращенным маршрутом до/от станции «Вентимилья», — говорится в сообщении.
Поезд №17 отправлением из Москвы 5, 12 и 26 апреля проследует до станции «Вентимилья», далее для пассажиров будет организован бесплатный автобусный трансфер до пункта назначения в соответствии с проездным документом.
В обратном направлении поезд №18 будет отправляться 8, 15 и 29 апреля от станции «Вентимилья». Пассажиры, оформившие проездные документы из Ниццы, Монако и Ментона, смогут воспользоваться бесплатным автобусным трансфером от станции отправления до станции, предъявив билет на поезд.
«В настоящее время ожидается уточненная информация от Французских железных дорог (SNCF) о точном графике движения указанных поездов и порядке пользования автобусным трансфером», — отмечается в материале.
Пассажиры, принявшие решение об отказе от поездки в указанные даты, могут обратиться в кассы дальнего следования для возврата стоимости билетов от/до Ментона, Монако и Ниццы без удержания обязательных в таких случаях дополнительных платежей и сервисных сборов.
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