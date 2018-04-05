Расписание поезда Москва — Ницца изменилось из‑за забастовок рабочих во Франции

Порядок курсирования международного поезда № 17/18 Москва Ницца изменился в апреле из-за забастовок французских работников транспорта, сообщается на сайте РЖД.

«В связи с проведением масштабных забастовок работников транспортной отрасли Франции международный поезд №17/18 сообщением Москва — Ницца будет курсировать сокращенным маршрутом до/от станции «Вентимилья», — говорится в сообщении.

Поезд №17 отправлением из Москвы 5, 12 и 26 апреля проследует до станции «Вентимилья», далее для пассажиров будет организован бесплатный автобусный трансфер до пункта назначения в соответствии с проездным документом.

В обратном направлении поезд №18 будет отправляться 8, 15 и 29 апреля от станции «Вентимилья». Пассажиры, оформившие проездные документы из Ниццы, Монако и Ментона, смогут воспользоваться бесплатным автобусным трансфером от станции отправления до станции, предъявив билет на поезд.

«В настоящее время ожидается уточненная информация от Французских железных дорог (SNCF) о точном графике движения указанных поездов и порядке пользования автобусным трансфером», — отмечается в материале.

Пассажиры, принявшие решение об отказе от поездки в указанные даты, могут обратиться в кассы дальнего следования для возврата стоимости билетов от/до Ментона, Монако и Ниццы без удержания обязательных в таких случаях дополнительных платежей и сервисных сборов.