Станция «Курская»-кольцевая похожа на храм

«Вечерка» продолжает серию публикаций о станциях Кольцевой линии метрополитена.

«Курская»-кольцевая должна была открыться в конце 1949 года. Не зря на фасаде вестибюля укреплены две даты «1945» и «1949» — начало и конец строительства. Но, по легенде, сам Сталин передвинул дату на 1 января 1950 года, чтобы запуск первого отрезка Кольцевой линии не стал частью торжеств в честь 70-летия вождя.

— Павильон строился на открытом и со всех сторон обозримом месте, — рассказывает архитектор Егор Куваев. — Теперь же он примыкает к новому зданию Курского вокзала.

Вестибюль станции интересен тем, что имеет очень много схожих черт с храмовыми постройками. Ориентированный входом на запад и внутренней «алтарной» частью на восток, он открывает смысл здания — храма Победы. Не зря в оформлении вестибюля присутствует чеканка по бронзе, изображающая огромные двуручные мечи, увитые гирляндами.

Станция «Курская»кольцевая вошла в историю советского кинематографа. На станции, например, были сняты эпизоды фильмов «Алеша Птицын вырабатывает характер» (1953 год), «Застава Ильича» (1964) и «Игра воображения» (1995). Также на этой станции происходит ряд миссий в компьютерной игре «Симбионт».