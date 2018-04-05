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В выходные в честь майских праздников из Воронежа в Москву пустят дополнительные поезда
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В выходные в честь майских праздников из Воронежа в Москву пустят дополнительные поезда 

Вести Воронеж 2 часа назад
Также дополнительный состав будет работать по направлению «Воронеж — Волгоград».
В выходные в честь майских праздников из Воронежа до Москвы и Волгограда и обратно будут курсировать дополнительные поезда. Это связано с выросшим спросом на железнодорожные билеты, об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД». Между столицей Черноземья и Москвой будут курсировать два дополнительных состава. Поезд №223/224 «Москва — Воронеж» отправится из столицы в Воронеж 28 апреля в 20:50 и прибудет на конечную станцию в 8:55 утра 29 апреля. Из Воронежа в Москву этот состав в качестве дополнительного рейса отправится 1 мая в 22:10. Прибудет в пункт назначения 2 мая в 11:19. Поезд №229/625 «Москва — Воронеж» отправится из Москвы 28 апреля в 11:18 и прибудет на конечную станцию в 21:48 того же дня. В обратном направлении этот состав будет работать 2 мая. Отправление запланировано на 10:30. Путь до столицы займёт около 9 часов — в Москву он прибудет в 11:58. По маршруту «Воронеж — Волгоград» будет курсировать поезд №208/207. Выезд из Воронежа в Волгоград назначен на 11 мая в 19:05. На конечной станции он будет в 7 утра 12 мая. В обратном направлении состав отправится 12 мая в 21:47, а прибудет в Воронеж 13 мая в 11:35.
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