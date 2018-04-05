В выходные в честь майских праздников из Воронежа в Москву пустят дополнительные поезда

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В Воронеже могут увеличить число маршрутах к кладбищам в Вербное воскресенье

Глава Воронежа: «Шансы получить финансирование на строительство метро не дотягивают до 50%»

Губернатор Кемеровской области ушёл в отставку после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»