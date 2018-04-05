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В столице пройдет ретро‑ралли «108 минут»
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Ретро‑ралли «108 минут» пройдет в Москве 14 апреля 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
В Москве 14 апреля пройдет ретро-ралли с элементами квеста «108 минут», участники будут выполнять задания на эрудицию, логику и сообразительность, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Музея космонавтики.
«Ретро-ралли будет проходить 14 апреля, начнется в 12 часов от Музея космонавтики, закончится в 15 часов», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что участники ралли будут выполнять ряд заданий. По завершении мероприятия в Музее космонавтики пройдет награждение победителей.
Собеседник агентства добавил, что предполагается участие в ретро-ралли около 60 команд.
Как сообщается на сайте музея, команды посетят места, посвященные истории отечественной космонавтики. Участникам предстоит выполнить задания на эрудицию, логику и сообразительность. Команды должны будут правильно решить полученные задания и пройти локации за отведенное время.
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