Ещё
Обучающиеся ГБОУ Школа №2073 могут стать участниками уникального проекта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обучающиеся ГБОУ Школа №2073 могут стать участниками уникального проекта 

Администрация поселения Вороновское 43 минуты назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Школьникам расскажут о технологиях умного города. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Е. Самарин
Обучающиеся образовательного комплекса Школа №2073 могут стать участниками уникального проекта Департамента информационных технологий города Москвы «Школа умного города». Об этом сообщается на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы.
Занятия рассчитаны на обучающихся 5-11 классов. В рамках проекта топ-менеджеры ведущих компаний расскажут участникам о том, как будут выглядеть города будущего, заменит ли искусственный интеллект человека и кто заботится о кибербезопасности в цифровом мире.
Лекции в рамках проекта будут проходить в павильоне «Умный город» на ВДНХ и продлятся до 15 мая.
Чтобы стать участником «Школы умного города» необходимо на сайте проекта заполнить анкету и ответить на вопросы.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
Вороновцы могут отправиться на бесплатные экскурсии Новую Москву продолжат обеспечивать энергетическими мощностями Жители Вороновского смогут посетить закрытые памятники Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье обвалились цены на дачи76
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова105
Войска ВВО подняты по тревоге35
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством56
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма114
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение