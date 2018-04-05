Обучающиеся ГБОУ Школа №2073 могут стать участниками уникального проекта

Школьникам расскажут о технологиях умного города. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы . Е. Самарин

Обучающиеся образовательного комплекса Школа №2073 могут стать участниками уникального проекта Департамента информационных технологий города Москвы «Школа умного города». Об этом сообщается на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы.

Занятия рассчитаны на обучающихся 5-11 классов. В рамках проекта топ-менеджеры ведущих компаний расскажут участникам о том, как будут выглядеть города будущего, заменит ли искусственный интеллект человека и кто заботится о кибербезопасности в цифровом мире.

Лекции в рамках проекта будут проходить в павильоне «Умный город» на ВДНХ и продлятся до 15 мая.

Чтобы стать участником «Школы умного города» необходимо на сайте проекта заполнить анкету и ответить на вопросы.