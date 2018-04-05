На станции метро «Беломорская» начались отделочные работы

АО «Мосинжпроект» является управляющей компанией по строительству новых линий и станций столичной подземки.

Как отметил глава Стройкомплекса, основные конструкции станции выполнены в полном объеме.

«На сегодняшний день ведутся работы по отделке платформы и служебных помещений», — пояснил заммэра.

По словам Марата Хуснуллина, строительство осложняет тот факт, что часть работ ведется в действующей зоне метро, однако их можно выполнять только в ночное время.