Вороновцы могут отправиться на бесплатные экскурсии

Москва театральная и музыкальная: во время фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 экскурсий. Фото:mos.ru Жителей поселения Вороновское приглашают посетить бесплатные экскурсии по Москве.

По сообщению пресс-службы Правительства Москвы , в рамках проекта «Гуляем по Москве» москвичам и гостям столицы покажут храмы и монастыри, расскажут об их строительстве и истории, а также о выдающихся людях, судьба которых была связана с памятниками культуры и архитектуры. Реализация данного проекта запланирована в рамках фестиваля «Пасхальный дар».

В период с 5 по 15 апреля запланировано проведение 28 бесплатных экскурсий продолжительностью от полутора до двух часов.

Ознакомиться с расписанием экскурсий можно на официальном сайте Мэра Москвы.

Для участия необходима предварительная регистрация.