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Вороновцы могут отправиться на бесплатные экскурсии
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Вороновцы могут отправиться на бесплатные экскурсии 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Москва театральная и музыкальная: во время фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 экскурсий. Фото:mos.ru  Жителей поселения Вороновское приглашают посетить бесплатные экскурсии по Москве.
По сообщению пресс-службы Правительства Москвы, в рамках проекта «Гуляем по Москве» москвичам и гостям столицы покажут храмы и монастыри, расскажут об их строительстве и истории, а также о выдающихся людях, судьба которых была связана с памятниками культуры и архитектуры. Реализация данного проекта запланирована в рамках фестиваля «Пасхальный дар».
В период с 5 по 15 апреля запланировано проведение 28 бесплатных экскурсий продолжительностью от полутора до двух часов.
Ознакомиться с расписанием экскурсий можно на официальном сайте Мэра Москвы.
Для участия необходима предварительная регистрация.
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