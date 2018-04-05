Ярмарки выходного дня будут работать на улицах Саляма Адиля и Маршала Тухачевского

В районе Хорошево-Мневники 20 апреля начнут работу ярмарки выходного дня. Они будут располагаться по адресам ул. Саляма Адиля, д. 4 и ул. Маршала Тухачевского, д. 32.

«В этом году главы крестьянских хозяйств впервые получат 20 процентов мест в группе товаров «Овощи и фрукты». На каждой ярмарке будет специальное место для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья, которые хотели бы продавать урожай с собственного огорода», — сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Ярмарки выходного дня появятся во всех округах на 102 площадках, они будут работать до 1 июля. Торговые точки на них предоставляют бесплатно. (ео)