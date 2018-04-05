Ещё
Ярмарки выходного дня будут работать на улицах Саляма Адиля и Маршала Тухачевского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ярмарки выходного дня будут работать на улицах Саляма Адиля и Маршала Тухачевского 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В районе Хорошево-Мневники 20 апреля начнут работу ярмарки выходного дня. Они будут располагаться по адресам ул. Саляма Адиля, д. 4 и ул. Маршала Тухачевского, д. 32.
«В этом году главы крестьянских хозяйств впервые получат 20 процентов мест в группе товаров «Овощи и фрукты». На каждой ярмарке будет специальное место для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья, которые хотели бы продавать урожай с собственного огорода», — сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Ярмарки выходного дня появятся во всех округах на 102 площадках, они будут работать до 1 июля. Торговые точки на них предоставляют бесплатно. (ео)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
Район Хорошево-Мневники стал одним из самых популярных у покупателей новостроек Москвы Общественный советник управы Хорошево-Мневников получила благодарность от мэра Москвы Собянин отметил огромное значение бизнеса для экономики столицы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье обвалились цены на дачи62
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова96
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма115
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством63
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции225
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
ДТП
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение