Зелёный амфитеатр появится у станции «Улица 1905 года»

Зелёный амфитеатр появится возле станции метро «Улица 1905 года» в Москве

Москве на площади у станции метро «Улица 1905 года» в этом году появится зелёный амфитеатр, который будет состоять из многоуровневых террас с высаженными деревьями и кустарниками, пишет «Вечерняя Москва».

На западной части появится зелёный амфитеатр, состоящий из многоуровневых террас. На них высадят деревья и кустарники, разобьют цветники, устойчивые к городским условиям. Эти живые изгороди защитят прохожих от пыли и шума. В тени деревьев установят скамейки для отдыха, а вдоль них проложат пешеходные дорожки.

«Зелёный экран» высадят со стороны улицы 1905 года, он будет защищать прохожих от пыли и шума. Также рядом со станцией метро проложат пешеходные дорожки и установят скамейки для отдыха в тени деревьев. На южной стороне площади появятся зелёные островки с цветущими деревьями и кустарниками, возле них разместят лавочки.

Проект благоустройства был одобрен участниками проекта «Активный гражданин». Его поддержали 84,5 процента жителей столицы.

В северной части площади также появится больше пространства для проведения ярмарок выходного дня, городских фестивалей и праздников. Освещать площадь будут новые фонари с энергосберегающими лампами.