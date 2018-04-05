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Площадь у станции метро «Улица 1905 года» благоустроят
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Площадь у станции метро «Улица 1905 года» благоустроят 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Столичные власти в этом году решили благоустроить площадь перед станцией метро «Улица 1905 года». Об этом сообщает портал Мэра Москвы.
«Зеленый экран» высадят со стороны улицы 1905 года, он защитит прохожих от пыли и шума. Там же проложат пешеходные дорожки и установят скамейки для отдыха в тени деревьев. На южной стороне площади появятся зеленые островки с цветущими деревьями и кустарниками, возле них разместят лавочки. Их расположат так, чтобы не создавать помех для прохода к метро. Всего на площади высадят порядка 120 деревьев и более семи тысяч кустарников, сделают цветники с многолетними растениями», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в западной части площади появится зеленый амфитеатр, который будет состоять из многоуровневых террас на которых высадят деревья, кустарники и разобьют цветники, устойчивые к городским условиям.
Фото © mos.ru
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение Площадь у станции метро «Улица 1905 года» благоустроят появились сначала на Москва Меняется.
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