Площадь у станции метро «Улица 1905 года» благоустроят

Столичные власти в этом году решили благоустроить площадь перед станцией метро «Улица 1905 года». Об этом сообщает портал Мэра Москвы.

«Зеленый экран» высадят со стороны улицы 1905 года, он защитит прохожих от пыли и шума. Там же проложат пешеходные дорожки и установят скамейки для отдыха в тени деревьев. На южной стороне площади появятся зеленые островки с цветущими деревьями и кустарниками, возле них разместят лавочки. Их расположат так, чтобы не создавать помех для прохода к метро. Всего на площади высадят порядка 120 деревьев и более семи тысяч кустарников, сделают цветники с многолетними растениями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в западной части площади появится зеленый амфитеатр, который будет состоять из многоуровневых террас на которых высадят деревья, кустарники и разобьют цветники, устойчивые к городским условиям.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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