В СЗАО подобрали 11 стартовых площадок под реновацию

430 многоквартирных домов включены в программу реновации жилья в Северо-Западном округе столицы. Они были выбраны с учетом мнения жителей. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

Он отметил, что вопрос модернизации и обновления жилого фонда Москвы — один из самых актуальных, и без кардинального решения этой проблемы дальнейшее динамичное развитие города невозможно.

Как ранее заявил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, в этом году планируется ввести 32 дома для переселения участников программы реновации.