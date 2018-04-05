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В СЗАО подобрали 11 стартовых площадок под реновацию
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В СЗАО подобрали 11 стартовых площадок под реновацию 

Префектура СЗАО города Москвы 53 минуты назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
430 многоквартирных домов включены в программу реновации жилья в Северо-Западном округе столицы. Они были выбраны с учетом мнения жителей. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.
— В утвержденный Правительством Москвы адресный перечень внесено 11 расположенных на территории СЗАО стартовых площадок, — рассказал Сергей Лёвкин.
Он отметил, что вопрос модернизации и обновления жилого фонда Москвы — один из самых актуальных, и без кардинального решения этой проблемы дальнейшее динамичное развитие города невозможно.
Как ранее заявил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, в этом году планируется ввести 32 дома для переселения участников программы реновации.
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