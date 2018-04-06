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Волгоградцы смогут в мае купить билеты на дополнительные поезда?
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Волгоградцы смогут в мае купить билеты на дополнительные поезда? 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В ПривЖД пояснили, как будет курсировать железнодорожный транспорт на приволжской ж/дороге.
Дополнительные поезда дальнего следования Приволжского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» уже назначены на период майских праздников 2018 года. Как сообщили корреспонденту «АиФ— Волгоград» в пресс-службе Приволжской дороги, определены шесть маршрутов, которые заработают с 27 апреля.
Так, по направлению «Саратов — Москва» будут курсировать два поезда -поезд №485/239 с отправлением из Саратова 28 апреля и 2 мая в 20:36 и прибытием в Москву в 14:28, а также поезд №239/240 с отправлением 27 апреля в 19:36 и прибытием в 10:38. Назначены еще два дополнительных маршрута. Из Балаково в Москву можно доехать на поезде №563/564. Он отправляется 2 мая в 02:49 и прибывает в столицу в 04:00, а также на поезде №513/209 «Саратов — Москва — Балаково» с отправлением 27 апреля в 08:20 и прибытием в Москву в 04:00. Из Воронежа в Волгоград можно будет добраться на поезде №207/208. Его отправление — 11 мая в 19:05 и прибытие в город-герой в 07:01. В Москву волгоградцы смогут доехать на поезде №405/406, который отправляется 27, 28 апреля и 2 мая в 06:24, а прибывает в столицу на следующий день в 05:48.
Отметим, время прибытия и отправления поездов — московское. Узнать дополнительную информацию пассажиры могут по телефону: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).
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