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В Москву пустят четыре дополнительных поезда на майские праздники
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В Москву пустят четыре дополнительных поезда на майские праздники 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Железнодорожники сообщили, что в майские празднике в Москву можно будет добраться без проблем. И можно планировать поездку заранее. Из Саратова в Москву на майские выходные назначили дополнительные поезда.
Как сообщили «АИФ-Саратов» в пресс-службе ПривЖД, в дни майских праздников будут ходить два дополнительные поезда. Так, поезд № 485/239 отправится из Саратова 28 апреля и 2 мая. Время отправления — московское. Состав № 239/240 стартует из облцентра 27 апреля.
Два дополнительных поезда отправятся из Балакова. Это поезд № 513/209 «Саратов — Москва — Балаково», назначенный на 27 апреля, и поезд № 563/564 «Балаково — Москва», которые стартует 2 мая. Есть и проходные поезда № 207/208 «Воронеж — Волгоград» и № 405/406 «Волгоград — Москва».
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