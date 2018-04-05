В Москву пустят четыре дополнительных поезда на майские праздники

Железнодорожники сообщили, что в майские празднике в Москву можно будет добраться без проблем. И можно планировать поездку заранее. Из Саратова в Москву на майские выходные назначили дополнительные поезда.

Как сообщили «АИФ-Саратов» в пресс-службе ПривЖД, в дни майских праздников будут ходить два дополнительные поезда. Так, поезд № 485/239 отправится из Саратова 28 апреля и 2 мая. Время отправления — московское. Состав № 239/240 стартует из облцентра 27 апреля.