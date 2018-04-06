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С 7 по 13 апреля в Иркутске закроют на ремонт улицу Лыткина
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С 7 по 13 апреля в Иркутске закроют на ремонт улицу Лыткина 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Улица Лыткина в Иркутске будет закрыта для проезда с 7 по 13 апреля. Об этом сообщает городская администрация.
Перекрытие улицы связано с проведением аварийных работ, которые будут проводиться в районе пересечения с улицей Александра Невского.
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