С 7 по 13 апреля в Иркутске закроют на ремонт улицу Лыткина

Улица Лыткина в Иркутске будет закрыта для проезда с 7 по 13 апреля. Об этом сообщает городская администрация. Перекрытие улицы связано с проведением аварийных работ, которые будут проводиться в районе пересечения с улицей Александра Невского.