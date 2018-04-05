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В столице очистят вентиляционные шахты после зимы
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В Москве начали очищать вентиляционные шахты после зимы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Работы по очистке вентиляционных шахт от грязи и пыли после зимы начались в Москве, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
"В период зимних холодов вентиляционные шахты прикрывают специальными заслонками-шиберами, чтобы создать необходимый микроклимат для находящихся под землей коммуникаций. С наступлением тепла шиберы убирают, а вентшахты очищают, смывая накопившуюся грязь и пыль", — говорится в сообщении.
Для их очистки коммунальными службами применяются "Посейдоны" — аварийные автомобили с установленным на нем водонапорным аппаратом с пескоструйным элементом. Как пояснили в комплексе городского хозяйства, подавая разогретую до 90 градусов воду под большим давлением, "Посейдон" способен в считанные секунды избавить вентшахту от пыли и грязи, а с подключением песка — от слоя ржавчины и старой краски.
"За одну рабочую смену "Посейдон" расходует 2 тонны воды и отмывает от 30 до 50 вентиляционных шахт. Аппарат можно использовать как летом при сорокаградусной жаре, так и зимой при минусовых температурах", — отметили в пресс-службе.
Всего же на балансе ГУП "Москоллектор" находится 15 тысяч вентиляционных объектов, а общая протяженность коллекторной сети в Москве составляет 770 километров.
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