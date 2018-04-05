В столице очистят вентиляционные шахты после зимы

В Москве начали очищать вентиляционные шахты после зимы

Работы по очистке вентиляционных шахт от грязи и пыли после зимы начались в Москве , сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"В период зимних холодов вентиляционные шахты прикрывают специальными заслонками-шиберами, чтобы создать необходимый микроклимат для находящихся под землей коммуникаций. С наступлением тепла шиберы убирают, а вентшахты очищают, смывая накопившуюся грязь и пыль", — говорится в сообщении.

Для их очистки коммунальными службами применяются "Посейдоны" — аварийные автомобили с установленным на нем водонапорным аппаратом с пескоструйным элементом. Как пояснили в комплексе городского хозяйства, подавая разогретую до 90 градусов воду под большим давлением, "Посейдон" способен в считанные секунды избавить вентшахту от пыли и грязи, а с подключением песка — от слоя ржавчины и старой краски.

"За одну рабочую смену "Посейдон" расходует 2 тонны воды и отмывает от 30 до 50 вентиляционных шахт. Аппарат можно использовать как летом при сорокаградусной жаре, так и зимой при минусовых температурах", — отметили в пресс-службе.

Всего же на балансе ГУП "Москоллектор" находится 15 тысяч вентиляционных объектов, а общая протяженность коллекторной сети в Москве составляет 770 километров.